Более 10 тысяч выпускников сдали ЕГЭ в первый день в Подмосковье

«В Подмосковье стартовал основной период ЕГЭ с участием выпускников. Сегодня свыше 10 тысяч ребят сдали экзамен по выбранному предмету: литературе, географии или информатике и ИКТ. Все испытания прошли в штатном режиме, без нарушений», — сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Министр напомнила, что сегодня для проведения экзаменов было задействовано 186 пунктов. Всего же их в регионе 264.

«Процедура прошла по плану во всех наших пунктах сдачи. В этом помогли тренировки — накануне нам удалось отработать всю процедуру на пробном ЕГЭ без присутствия выпускников. Отмечу, что все экзаменуемые с пониманием отнеслись к требованиям безопасности, соблюдали все правила», — сказала Ирина Каклюгина.

Министр поблагодарила работников пунктов проведения. Она отметила, что организаторы внимательно следили за соблюдением выпускниками безопасной дистанции и измеряли ученикам температуру. Результаты первого экзамена будут известны не позднее 17 июля, добавила Каклюгина.

Министр уточнила, что самый масштабный экзамен пройдет в регионе 6 и 7 июля.

«Свыше 36 тысяч ребят в эти дни будут сдавать русский язык. Это самый массовый экзамен, поэтому он проводится в два дня с целью соблюдения мер эпидемиологической безопасности», — сообщила Ирина Каклюгина.