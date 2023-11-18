Подмосковье 18 ноября 2023, 21:43 Более 10 тысяч врачей прошли обучение на симуляторах МОНИКИ с начала года Телеканал «360»

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С начала года на базе Факультета усовершенствования врачей МОНИКИ ценную практику прошли более 10 тысяч специалистов Подмосковья и других регионов страны. Студенты получают опыт на симуляторах.

«На протяжении трех лет симуляционный центр работает как образовательная структура и сюда на обучение приходят ординаторы. У нас разворачивается более 80 станций. Каждая станция подразумевает более 20 сценариев для отработки практических навыков», — рассказала заместитель директора по образованию КДЦ МОНИКИ Татьяна Чернявская.

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Отработка на симуляторах различных практик, пока они не станут твердыми навыками, эффективна для обучающегося и безопасна для пациента. Так, в Медицинском аккредитационно-симуляционном центре МОНИКИ проводится обучение ординаторов и врачей и первичная специализированная аккредитация медицинских работников по окончании ординатуры и профессиональной подготовки. В центре принимают экзамены более чем по 80 специальностям.

«Это очень здорово, что технологии развиваются. И вот нам, как ординаторам, полезно заниматься на тренажерах. И лучше начинать с тренажёров, нежели стразу с людей. Отработать здесь, чтобы потом с людьми безошибочно работать», — сообщила ординатор второго года ФУВ МОНИКИ Полина Иванушкина.

Около 140 роботов-симуляторов, манекенов-имитаторов и фантомов, две VR-зоны для занятий на интерактивных образовательных модулях, 13 оборудованных помещений, зал компьютерного тестирования и не только. Современное оборудование позволяет разобрать все клинические случаи, а симуляторы полностью имитируют состояние и реакции пациента.

«Мы можем рассмотреть детально те структуры, которые не видны при обычном УЗИ. Например, отдел аорты грудной. Мы его не видим. Но там могут срываться расслоения, бляшки, серьезные патологии, которые могут нуждаться в диагностике», — заявил врач ультразвуковой диагностики КДЦ МОНИКИ Елена Цеханова.

Симуляционный центр в МОНИКИ ведёт эффективную работу уже пять лет. Ежегодно здесь обучается более 1,3 тысячи ординаторов, и порядка 10 тысяч врачей проходят программу дополнительного профессионального образования. И с каждым годом количество специалистов, прошедших обучение в центре, только растет.

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