Подмосковье 05 апреля 2024, 18:40 Более 10 тысяч строителей восстановят разрушенные школы и больницы в ДНР Источник фото: Хавива Фонина

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Подмосковные строители продолжают восстанавливать разрушенные украинскими снарядами школы, детские сады и больницы в Мариуполе. На территории Донецкой народной республики работают более десяти тысяч инженеров и рабочих.

Жительница Мариуполя Екатерина Кочерга рассказала, что в зданиях не было света, газа, воды.

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«Сейчас в Мариуполе восстанавливают целые микрорайоны, и скоро наши дети пойдут в отстроенные заново детские сады и школы», — рассказала Екатерина Кочерга.

Как уточнили в Управлении технического надзора капитального ремонта Московской области, подмосковные строители кладут кровли, меняют окна, восстанавливают фасады зданий, ремонтируют системы центрального отопления, водоснабжения и канализации. В ближайшее время рабочие отстроят заново еще несколько сотен школ, детских садов и больниц.

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