10 февраля 2024, 14:02
Более 10 тысяч спортсменов приняли участие в «Лыжне России — 2024» в Химках
Гонка «Лыжня России — 2024» стартовала в Химках на базе Олимпийского центра «Планерная». На участие в забеге зарегистрировалось более 10 тысяч спортсменов из Московской области и других регионов страны.
Массовый старт проводят уже в 42-й раз в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Общая дистанция забега 10 километров.
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На торжественной церемонии открытия соревнований присутствовал Секретарь совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов. Участников поприветствовали заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, олимпийская чемпионка Светлана Нагейкина, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов и глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
«Тысячи участников сегодня будут бороться за победу в главном зимнем спортивном событии — „Лыжне России“. Желаю всем позитива, ярких эмоций и удачи на трассе! Пусть каждый сегодня покорит вершину своих возможностей», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Отметим, что «Лыжня России» — ежегодное спортивное мероприятие для любителей беговых лыж. В нем принимают участие, как профессиональные лыжники, так и любители, без возрастных ограничений.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.
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Спортсмены
Химки
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