Подмосковье 09 апреля 2024, 16:12 Более 10 тысяч солнечногорцев проголосовали за места благоустройства с 15 марта Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Голосование за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» продолжается в Солнечногорске. В нем приняли участие более 10 тысяч жителей муниципалитета.

Голос можно отдать за общественную территорию в Андреевке, яблоневый сад в Смирновке или Советскую площадь и территорию у железнодорожной станции.

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«Я благодарю жителей, которые активно принимают участие в голосовании. Только вы решаете какой объект будет благоустроен в 2025 году в рамках президентского проекта „Формирование комфортной городской среды“. На сегодняшний день свой голос отдали более 10 тысяч человек», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Отдать свой голос за один из трех объектов можно до 30 апреля на сайте, либо через мобильное устройство волонтеров, которые дежурят на территории округа. Голосование проходит в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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