Более 10 тысяч саженцев подготовил Ивантеевский лесопитомник для дачного сезона

Более 10 тысяч саженцев плодово-ягодных и декоративных растений подготовил областной Ивантеевский лесопитомник для садоводов и дачников Подмосковья. Это более 2300 саженцев яблони, 5000 саженцев туи, пихты, голубой и европейской ели, 700 — декоративных деревьев, а также две тысячи саженцев декоративных кустарников. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Некоторые из саженцев можно сажать уже сейчас, другие — подрастут и окрепнут к осени. Гордостью лесопитомника являются сорта яблонь знаменитой коллекции профессора Сергея Ивановича Исаева. Саженцы получены путем прививки сортовых черенков, переданных в 2019 году монастырями Твери, где под руководством дочери профессора С. И. Исаева, доктора сельскохозяйственных наук Ирины Исаевой идет восстановление коллекции исаевских сортов яблони. Молодые яблони уже окрепли и могут отправляться на участки садоводов.

Как пояснил директор Ивантеевского лесопитомника Сергей Устинов, саженцы столь юного возраста имеют высокую приживаемость. Этому способствует и то, что в питомнике их выращивают с закрытой корневой системой. Такие саженцы, в отличие от открытой корневой системы, можно высаживать в любой сезон — даже жаркое лето не станет помехой для их приживаемости.

Как рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, уникальность сортов отечественного селекционера С. И. Исаева в том, что они выведены специально для климата средней полосы России, а значит, не боятся холодов и переменчивого климата.

«Яблоки сортов С. И. Исаева отличаются разнообразием вкусов и повышенным содержанием витаминов. Это отборные сорта, над которыми работало не одно поколение ученых, которые Ивантеевский лесопитомник помогает сохранить для отечественных садоводов. В 2018 году в Ивантеевском лесопитомнике на территории 1 га был заложен маточный сад „Золотой коллекции С. И. Исаева“, в котором выращивается более 30 сортов яблони. Это источник посадочного материала, который поможет всем, кто желает высадить у себя на участке яблоневый сад, полный витаминов», — отметила министр.

Уже сейчас можно приобрести такие сорта яблони, как «Россиянка», «Аэлита», «Народное», «Медуница». Посаженные в плодовом саду они станут гордостью садоводов. Эти сорта способны пережить холодную зиму и порадовать внушительным урожаем вкусных плодов уже через несколько лет.

Летом-осенью 2020 года поступят в продажу другие сорта яблонь коллекции С. И. Исаева — «Десертное Исаева», «Красавица сада», «Московское зимнее», «Московское позднее», «Осенняя радость», «Пионерское», «Услада».

Кроме яблони, Ивантеевский лесопитомник предлагает широкий ассортимент плодовых и декоративных растений.