Подмосковье 23 февраля 2024, 14:59 Более 10 тысяч процедур гемодиализа провели пациентам в Люберцах в 2023 году Источник фото: Наталья Лымарь / Наталья Лымарь

Читать 360tv в

Врачи Люберецкого нефрологического центра за год увеличили в два раза количество проведенных процедур гемодиализа. Специальный метод по очищению крови помогает продлить жизнь многим больным с острой и хронической почечной недостаточностью.

По словам заведующей нефрологическим центром Люберецкой областной больницы Ольги Повалей, в областной больнице активно развивают высокотехнологичную медицинскую помощь, закупается новое современное оборудование, увеличивается количество операций.

Реклама

«Больше стало хирургических пациентов, также заместительная почечная терапия зачастую требуется перед проведением химиотерапии онкологическим больным. К нам обращаются за помощью пациенты урологического и гинекологического профиля, страдающие сахарным диабетом и те, кто имеет серьезные патологии почек», — рассказала Повалей.

Во время гемодиализа из организма удаляются токсины, нормализуется водный и электролитный баланс. В 2023 году врачи провели почти 10 тысяч процедур заместительной почечной терапии, что в два раза больше, чем за предыдущие годы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».