Подмосковье 12 июля 2023, 17:38 Более 10 тысяч поездок на скоростных рейсах «Мострансавто» совершили в Солнечногорске с января пресс-служба администрации Солнечногорска

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Более 10 тысяч поездок совершили пассажиры на экспресс-рейсах «Мострансавто» в Солнечногорске с начала года. Автобусы большого класса обслуживают четыре таких маршрута по будням в утренние и вечерние часы пик.

Скоростные рейсы с минимальным числом остановок ездят по четырем маршрутам: № 312 «Солнечногорск — Ложки — Зеленоград», № 390 «Ржавки — Зеленоград», № 440 «Солнечногорск — Москва», № 1016 «Голубое — Москва».

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«Безусловно, данный формат экспресс-рейсов пользуется спросом в нашем городском округе. В будние дни особенная нагрузка на утренние и вечерние часы пик. На замечания и пожелания жителей касаемо работы маршрутов стараемся оперативно реагировать и, конечно, взаимодействуем с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Евгений Владимирский.

Проезд на экспресс-маршрутах можно оплатить социальной картой жителя Подмосковья, банковской картой, а также «Стрелкой» и «Тройкой».

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