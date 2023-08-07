Подмосковье 07 августа 2023, 17:54 Более 10 тысяч подростков из Подмосковья трудоустроились с начала лета Пресс-служба администрации городского округа Щелково

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Свыше 10 тысяч подростков из Подмосковья устроились на сезонную работу с начала лета. Некоторые из них продолжат трудится в свободное от учебы время.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, чаще всего ребята от 14 до 18 лет устраиваются работать в аграрные предприятия, а также муниципальные организации, занимающиеся озеленением и благоустройством.

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«Ребята в среднем получают зарплату 27 тысяч в месяц, уровень оплаты зависит от выбранной профессии», — сказала глава ведомства Людмила Болатаева.

С подростками заключают официальный трудовой договор. Дополнительно им предоставляют материальную поддержку центра занятости в размере 2250 рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ежегодно в регионе открываются 30 новых школ и 35 детских садов.

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