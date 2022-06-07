Более 10 тысяч подмосковных выпускников написали ЕГЭ по истории и физике

В Московской области школьники продолжают сдавать ЕГЭ по разным предметам. Например, по истории и физике экзамен сдали 0 тысяч выпускников региона. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

«Единый госэкзамен продолжается. Сегодня более 10 тысяч выпускников Подмосковья написали экзамен по физике и истории. Экзамен прошел в привычном режиме, без нарушений», — рассказала она,

Каклюгина уточнила, что школьники могли сдать экзамен по этим предметам в 183 пунктах. Физику выбрали порядка шести тысяч подмосковных школьников, а историю — почти пять тысяч.

«Уверена, ребята достойно справились с заданиями. Результаты мы узнаем уже 22 июня, а резервный день сдачи пройдет 30 июня», — добавила Каклюгина.