20 апреля 2023, 20:33
Более 10 тысяч подмосковных школьников написали тренировочный ЕГЭ по русскому языку
Более 10 тысяч школьников Московской области написали тренировочный ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Мероприятия прошли на 259 ППЭ. В каждом пункте задействовали все аудитории и техническое оборудование.
Реклама
«Ребята смогли проверить свои знания, а сотрудники пунктов проведения отработать все организационные моменты, в том числе оперативное решение нештатных ситуаций», — добавили в министерстве.
Результаты тренировочного ЕГЭ назовут не позднее 4 мая.
Отметим, 2023 год объявили Годом педагога и наставника.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к началу нового учебного года в Подмосковье откроют 20 новых школ и 11 детских садов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЕГЭ
Школьники
ГодПедагогаНаставника
Реклама
Реклама