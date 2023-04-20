Подмосковье 20 апреля 2023, 20:33 Более 10 тысяч подмосковных школьников написали тренировочный ЕГЭ по русскому языку Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Более 10 тысяч школьников Московской области написали тренировочный ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Мероприятия прошли на 259 ППЭ. В каждом пункте задействовали все аудитории и техническое оборудование.

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«Ребята смогли проверить свои знания, а сотрудники пунктов проведения отработать все организационные моменты, в том числе оперативное решение нештатных ситуаций», — добавили в министерстве.

Результаты тренировочного ЕГЭ назовут не позднее 4 мая.

Отметим, 2023 год объявили Годом педагога и наставника.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к началу нового учебного года в Подмосковье откроют 20 новых школ и 11 детских садов.

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