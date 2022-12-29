Подмосковье 29 декабря 2022, 11:47 Более 10 тысяч подарков получат юные жители Богородского округа на новогодних представлениях

Читать 360tv в

Юным жителям Богородского округа на новогодних мероприятиях подарят более 10 тысяч подарков от муниципалитета. Всего в округе к Новому году пройдет около 30 представлений для детей. Часть из них уже посетил глава Игорь Сухин.

Елки главы Богородского округа проходят в Московском областном театре драмы и комедии. Среди приглашенных одаренные дети и те, кто добился высоких результатов в спорте, дети мобилизованных и дети, приехавшие из Донбасса. После спектаклей ребятам вручают сладкие сюрпризы.

Реклама

«Новый год был и остается символом добра, временем волшебства и надежды. Мы постарались сделать для детей хорошие праздники. С волшебными героями и подарками. Надеюсь, им понравятся. Пожелал ребятам исполнения желаний, крепкого здоровья и хорошего, незабываемого Нового года», — сказал глава городского округа Богородский Игорь Сухин.

Реклама

Воспитанники Глуховской школы-интерната № 2 сами подготовили новогоднее представление, которое также посетил глава округа. Ребята показали постановку по мотивам пьесы Павла Финна и знаменитого советского фильма «Новогодние приключения Вити и Маши». Это история о школьнике, который верит только в науку, и его подруге, которая верит в чудеса.

Декорации и костюмы к спектаклю дети делали своими руками. Зрители и актеры после представления получили новогодние подарки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».