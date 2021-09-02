Более 10 тысяч переболевших COVID-19 прошли углубленную диспансеризацию в Подмосковье

С 1 июля в Подмосковье проходит углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19. За это время обследование прошли более 10 тысяч человек, сообщили в Минздраве региона.

Глава ведомства Светлана Стригункова объяснила, что врачам важно выявить постковидные осложнения, которые мог вызвать коронавирус. В частности, у переболевших могли появиться тромбозы, болезни органов дыхания и другие патологии, тахикардия.

«Из 10 тысяч человек, прошедших углубленную диспансеризацию, почти у 500 были выявлены осложнения после болезни, все они взяты на диспансерное наблюдение врачами», — сказала Стригункова.

Углубленную диспансеризацию проводят в два этапа. Сначала человек сдает общий и биохимический анализы крови, специалисты измеряют насыщение крови кислородом, делают рентгенографию органов грудной клетки и другие исследования. После по медицинским показаниям пациента направляют на второй этап углубленной диспансеризации, когда делают Эхо-КГ, компьютерную томографию легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Пройти углубленную диспансеризацию могут переболевшие ковидом люди старше 18 лет спустя два месяца после выздоровления. Чтобы попасть на обследование, нужно обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления или записаться на сайте госуслуг.