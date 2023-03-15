Подмосковье 15 марта 2023, 13:18 Более 10 тысяч пенсионеров Подмосковья старше 80 лет получили подарки к юбилею с начала года Министерство социального развития Московской области / Пресс-служба Министерства социального развития Московской области

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С начала года подарки к юбилею получили свыше 10 тысяч пенсионеров старше 80 лет из Подмосковья. Им вручили жостовские подносы, расписанные лучшими мастерами региона. Об этом рассказали в Минсоцразвития области.

Получить подарки пенсионеры могут проактивно. Подавать заявление нужно только тем, кто переехал в Подмосковье недавно. Сделать это можно через «Госуслуги».

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Для тех, кто достиг возраста 100 лет, также предусмотрена выплата в размере 5000 рублей.

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