Подмосковье 29 марта 2023, 10:46 Более 10 тысяч пенсионеров Подмосковья стали участниками «Активного долголетия» с начала года Министерство социального развития Московской области

Читать 360tv в

Свыше 10,5 тысячи пенсионеров Московской области присоединились к «Активному долголетию» с начала года. Всего в проекте участвуют 240 тысяч человек.

К проекту в своем городе могут присоединиться мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет. Выбрать ближайший клуб и записаться на занятия можно на сайте. В Министерстве социального развития Московской области уточнили, что в среднем за месяц присоединяется более пяти тысяч человек.

Реклама

«С середины апреля в проекте „Активное долголетие“ стартует сезон велопроката и самокатов», — отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Точки проката транспорта будут доступны на «Яндекс Картах».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» занял первое место на форуме стартапов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».