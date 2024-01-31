31 января 2024, 10:38
Более 10 тысяч медиков Подмосковья получили выплаты на аренду жилья
Семьи, где оба супруга медики, могут ежемесячно получать 30 тысяч рублей на аренду жилья. Ранее оформить выплату мог только один из членов семьи в размере 20 тысяч рублей.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что данная мера поддержки медицинских работников действует в Подмосковье с 2022 года. Ей воспользовались уже более 10,5 тысячи медиков.
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«Важно, чтобы медицинские работники не только приходили на работу в Московскую область, но и закреплялись здесь. Поэтому отдельное внимание мы уделяем программам, которые помогают решить жилищный вопрос», — подчеркнул Брынцалов.
По его словам, помимо выплат на компенсацию аренды жилья, медицинские специалисты могут получить сертификаты на его приобретение по программе «Социальная ипотека», а также бесплатные земельные участки.
Чтобы оформить выплаты, нужно соответствовать ряду критерий: занимать одну из 35 должностей, указанных в перечне на госуслугах, не иметь жилых помещений на территории Московской области, работать по основному месту работы в медицинской организации и не менее чем на полную ставку.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом.
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Мособлдума
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