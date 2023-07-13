Подмосковье 13 июля 2023, 10:20 Более 10 тысяч льготников из Подмосковья получили бесплатные путевки в санатории с начала года Министерство социального развития Московской области

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Бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение получили более 10 тысяч жителей Подмосковья с начала года. Промежуточные итоги подвела вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

В министерстве социального развития региона напомнили, что путевка в санаторий предоставляется по медицинским показаниям. Длительность курортного лечения составляет от 18 до 24 дней и зависит от назначения врача.

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С начала января уже 10 тысяч федеральных и региональных льготников получили путевки в санатории средней полосы России, Краснодарского края и Крыма. До конца года в лечебницах отдохнут еще 20 тысяч человек.

Оформить путевку можно на портале госуслуг Подмосковья. К заявлению не нужно прикреплять медицинскую справку, вся необходимая информация поступает из медицинских организаций автоматически.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дети из малообеспеченных семей смогут отдохнуть в летних лагерях бесплатно.

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