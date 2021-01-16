Более 10 тысяч километров дорог расчистили в Подмосковье за ночь

Порядка 10 тысяч километров дорог расчистили в Московской области за ночь. Их также обработали средствами против гололеда.

Об этом сообщил Минтранс региона. В ведомстве уточнили, что за прошедшие сутки в Московской области выпало 20% от месячной нормы осадков. Ночью снегопад стал меньше — спецслужбы смогли выйти на дорогу и расчистить их с помощью техники.

«Ночью в работах были задействованы более тысячи единиц спецтехники и 900 дорожных рабочих. Всего очищено и обработано противогололедными материалами около 10 тысяч километров областных дорог», — рассказал глава ведомства Алексей Гержик.

Гержик подчеркнул, что Министерство транспорта продолжает держать ситуацию на контроле. По прогнозам синоптиков, 16 января в Московской области столбик термометра опустится до −19 градусов, не исключена гололедица. Владельцев автомобилей призывают быть внимательнее на дороге, не превышать скоростной режим и не выезжать с летней резиной. По возможности лучше пользоваться общественным транспортом вместо личного.