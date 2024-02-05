Подмосковье 05 февраля 2024, 18:26 Более 10 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за сутки Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы Московской области очистили от снега и обработали противогололедными материалами более десяти тысяч километров покрытия за сутки. В работах задействовали более 2,6 тысячи человек и свыше 1,2 тысячи машин.

«В первую очередь работы проводят на опасных участках — съездах, мостах, путепроводах, эстакадах и на крутых поворотах, а также на дорогах с интенсивным движением», — отметили в Минтрансе Подмосковья.

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Оперативный штаб по зимнему содержанию дорог продолжает круглосуточно мониторить дорожную и погодную ситуацию. Напомним, качество выполненных работ отслеживают с помощью автоматизированных систем РНИС и СКПДИ.

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