Подмосковье 16 ноября 2022, 10:15 Более 10 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье за ночь

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Дорожные службы очистили и обработали противогололедными средствами более десяти тысяч километров дорожной сети в ночь на 16 ноября. В Минтрансе Подмосковья заметили, что в регионе выпало до пяти сантиметров снега.

«В ночных работах ночью были задействованы около 500 единиц специальной техники. Оперативный штаб круглосуточно мониторит дорожную ситуацию, чтобы быстро очищать проезжую часть», — отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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По прогнозам синоптиков, устойчивый минус сохранится в Подмосковье. В среду возможны сильный ветер и гололедица. Автомобилистам рекомендуют не совершать резких маневров на дорогах и не выезжать на летней резине — это может быть опасно для жизни. В случае ДТП нужно звонить в службу 112.

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В ноябре общественный транспорт Подмосковья прошел проверку готовности к зиме. Это свыше 10,5 тысячи автобусов и около 600 поездов. Также инспекторы проверили автотранспортные базы и мотовагонные депо.

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