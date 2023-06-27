Подмосковье 27 июня 2023, 18:41 Более 10 тысяч ям устранили на дорогах Подмосковья за неделю Минтранс Подмосковья

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В Московской области проходит ямочный ремонт. За неделю на дорогах устранили более десяти тысяч дефектов дорожного покрытия. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

На региональной сети устранили свыше 5,4 тысячи ям, а на муниципальной — более 4,8 тысячи.

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«Наибольший объем работ на муниципальных дорогах провели в Одинцове, где ликвидировали больше 330 ям, в Химках отремонтировали 290 дефектов на местных дорогах, а в Пушкинском округе — больше 280 ям», — уточнили в ведомстве.

Ремонт дорог проводится в Московской области круглогодично, а за выполнением работ следят в системе СКПДИ. Также при необходимости дорожные специалисты ремонтируют знаки, ограждения, светофоры и линии освещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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