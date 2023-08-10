Подмосковье 10 августа 2023, 16:19 Более 10 тысяч инвалидов обеспечили работой по квоте в Подмосковье Министерство социального развития Московской области

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Более десяти тысяч инвалидов получили работу в Московской области по квоте. В Министерстве социального развития Подмосковья уточнили, что всего в регионе трудоустроено более 40 тысяч инвалидов.

«Сейчас у нас есть новый социальный механизм — это возможность заключать соглашения с другими организациями. В регионе работодатели начинают активно пользоваться этой возможностью», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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Новый механизм рассчитан на работодателей, у которых нет возможности создавать квотируемые рабочие места, но их могут создать те, с кем они заключают соглашение. Так, около 16 работодателей уже воспользовались данной возможностью. В ведомстве дополнили, что на данный момент количество квотируемых рабочих мест составляет 14 тысяч, из них около четырех тысяч остаются свободными.

Ознакомиться с вакансиями можно на портале «Работа России», применив фильтр «Вакансии, подходящие для инвалидов».

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