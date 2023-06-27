Подмосковье 27 июня 2023, 17:38 Более 10 тысяч гектаров лесов Подмосковья обработали от шелкопряда в мае Комитет лесного хозяйства МО

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В конце мая от шелкопряда обработали более 10 тысяч лесов Московской области. Восстановление деревьев начнется уже в июле, сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства Георгий Филимонов.

«В конце мая в лесах Московской области была проведена обработка лесов от шелкопряда на территории трех лесничеств Московской области — Егорьевского, Луховицкого и Шатурского. Обработано свыше 10 тысяч гектаров насаждений. Эффективность препарата составила 93%. С июля мы увидим на этих деревьях новую листву», — уточнил министр.

Деревья обработали биологическим инсектицидом. Процедуру провели с помощью машин, так как из-за близости водоемов и населенных пунктов обработка с самолета была невозможна.

Сейчас гусеницы шелкопряда окукливаются. Примерно через месяц они превратятся бабочки. Однако пока с гусеницами можно бороться, собирая их с растений. Это следует делать только в спецодежде, то есть в плотных резиновых или кожаных перчатках и закрытой одежде.

Собранных гусениц следует сжечь в закрытых емкостях в керосине. Во время лета бабочек возможен их сбор с помощью световых ловушек или обычной белой простыней, подсвеченной фонариком.

После лета бабочек следует собрать яйца, после их нужно сжечь. Также возможна обработка химикатами, но только после согласования.

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