Подмосковье 19 июня 2023, 16:49 Более 10 тысяч гектаров леса обработали от шелкопряда в Подмосковье Комитет лесного хозяйства МО

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Обработку леса от непарного шелкопряда начали в Подмосковье после обнаружения очагов вредных организмов. Работы уже выполнены на площади более 10 тысяч гектаров.

«Комитет лесного хозяйства Московской области обработал деревья на территории Егорьевского, Луховицкого и Шатурского лесничеств. Специалисты уже дают цифры по результату работ — эффективность воздействия избирательного для данного вредителя биологического инсектицида составила 93%», — рассказал зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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В связи с защитным статусом лесов Московской области и густонаселенностью территории, обработки авиационным способом и применение химических инсектицидов запрещены. Борьбу с вредителем провели на земле, по технологии «сухого тумана».

Биологический препарат, используемый при работах, действует только в отношении вредных чешуекрылых, не накапливается в растениях и плодах, и в рекомендуемых нормах не токсичен для человека, животных, птиц и пчел.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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