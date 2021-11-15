Более 10 тысяч домов получили газ в рамках «Социальной газификации» в Подмосковье

«Мособлгаз» подключил десятитысячный дом к газораспределительной сети региона в рамках программы «Социальная газификация». Юбилейным стало домовладение в деревне Караваево Богородского городского округа.

«В деревне Караваево живу уже 13-й год. Все это время отапливал дом с помощью газгольдера, сжиженным газом, но это дорого мне обходилось. Когда узнал о старте президентского проекта, сразу принял решение провести газ — в населенном пункте уже был действующий газопровод. По „Социальной газификации“ газораспределительные сети до границы участка мне провели бесплатно. Теперь за отопление дома буду платить значительно меньше», — рассказал Владимир Прудников, житель «юбилейного» дома.

В общей сложности в муниципалитете социальная газификация затронула 68 населенных пунктов — в них проживают около шести тысяч человек. При этом 11 населенных пунктов уже полностью догазифицировали — в них живут 550 человек.

«На сегодняшний день уже более 25 тысяч жителей Подмосковья подключились к газу по „Социальной газификации“. „Мособлгаз“ построил более 400 километров газопроводов», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

До конца года газ полностью проведут в 1113 населенных пунктов, в которых живут 39 тысяч человек. В общей сложности построят 600 километров новых газопроводов. За счет этого годовой прирост газораспределительной сети станет рекордным.