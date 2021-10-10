Более 10 тысяч договоров заключили жители Подмосковья по «Социальной газификации»

В Московской области заключили десятитысячный договор с «Мособлгазом» в рамках программы «Социальная газификация». Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики региона.

«Заключить комплексный договор можно прямо сейчас, даже если по плану соцгазификации работы в населенном пункте будут проводиться в следующем году. Газопровод будет бесплатно доведен до границ каждого земельного участка, попавшего в президентскую программу», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Программа «Социальной газификации» длится 3,5 месяца — за это время газ пришел более чем в четыре тысячи домовладений региона. Гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов отметил, что работы на территории участка может выполнить любая компания. Однако удобнее всего договариваться с «Мособлгазом» — для этого не нужно подписывать множество бумаг, все регулирует один комплексный договор.

«Независимо от места регистрации, жители могут подать заявку на договор в офисах обслуживания клиентов, офисах социальной газификации, МФЦ, в „Мосэнергосбыте“, МосОблЕИРЦ или онлайн на нашем сайте и сайте Министерства энергетики Московской области. Заявки принимают в 674 точках региона», — уточнил он.

Заключить такой договор можно не только во время выезда специалиста компании на дом, но и в специальных офисах социальной газификации. Сотрудники в режиме онлайн спроектируют трассу газопровода по участку и сформируют договор.