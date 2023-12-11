Подмосковье 11 декабря 2023, 14:03 Более 10 тысяч человек посмотрели ледовое шоу Авербуха в Подмосковье в выходные Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

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Ледовый спектакль «Чемпионы» Ильи Авербуха 9 и 10 декабря посмотрели 11 тысяч зрителей. Шоу прошли в Чехове, Подольске, Домодедове, Красногорске и Одинцове по проекту «Зима в Подмосковье».

На льду выступили олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и другие фигуристы.

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«Мы рады снова быть в Московской области. Очень хочется показать с помощью наших выступлений, насколько прекрасно фигурное катание, и как здорово можно проводить свободное время», — отметил Ягудин.

С расписанием спектаклей можно ознакомиться на сайте welcome.mosreg.ru. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, там также уже есть афиша и других новогодних мероприятий в регионе.

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