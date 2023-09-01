Подмосковье 01 сентября 2023, 13:55 Более 10 тысяч человек посмотрели фильмы в летних кинотеатрах в Подмосковье Министерство культуры и туризма Моковской области

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В Подмосковье проводят бесплатные уличные показы в летних кинотеатрах. Посмотреть фильмы можно благодаря проекту «Кинопарк». Так, этим летом киноленты на открытых площадках посмотрели более десяти тысяч человек.

В сентябре в Подмосковье можно будет посмотреть фильмы разных жанров: исторические комедии, детективы, мультфильмы, приключения и многое другое. Всего в первый месяц осени запланировано 20 показов на площадках в десяти городских округах. Все сеансы начинаются в 20:00.

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С расписанием можно ознакомиться на сайте, а также на официальных интернет-ресурсах площадок-участников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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