Подмосковье 11 января 2023, 21:00 Более 10 тысяч человек посетили парк Малевича в Одинцове в праздники

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Во время новогодних каникул рождественскую ярмарку в парке Малевича в Одинцове посетили более 10 тысяч человек. Свои товары представили 10 подмосковных фермеров.

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Ярмарку организовали в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», чтобы поддержать местных производителей. На ней была представлена продукция из Волоколамска, Звенигорода, Красногорска, Луховиц, Одинцовского, Солнечногорска, Химок и Шаховской. Торговые точки разместили в специально построенных домиках.

В парке гости могли попробовать и купить мясные деликатесы, колбасы, сладости, пряники ручной работы, различные виды сыров, виноградные улитки премиального качества и другие лакомства. Самыми популярными были мясные продукты, самодельные пряники и сладости, соленые грибы и сушеные ягоды, полутвердые и твердые сыры, молочная продукция и глинтвейн.

Отметим, во время новогодних каникул в других подмосковных парках были организованы такие культурные мероприятия, как «День мандаринового настроения», «День тайного друга», «День веры в чудеса», «День сказочника» и прочие.

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