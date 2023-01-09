Подмосковье 09 января 2023, 14:55 Более 10 тысяч человек посетили новые лесопарки Подмосковья в праздничные дни

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В декабре в Балашихе, Элекстростали и Лобне заработали новые общественные пространства. За время новогодних праздников лесопарки посетили более 10 тысяч жителей Подмосковья, сообщили в Министерстве благоустройства области. Власти региона планируют благоустроить порядка 50 лесных территорий.

В праздничный уик-энд Ольгинский лесопарк в Балашихе, «Авангард» в Электростали и Лобне стали для местных жителей популярными местами отдыха. Их благоустроили в рамках региональной программы «Парки в лесу».

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«В лесопарках выполнили основную часть работ — создали пешеходные и вело-лыжные маршруты, детские и спортивные площадки, сделали освещение. Полностью работы завершим в весенне-летний период 2023 года», — заявил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Так, в Ольгинском лесопарке в Балашихе пешеходные дорожки из гранитного отсева осветили, там появились детские и спортивные площадки, футбольное поле и основание под площадку для выгула собак. В общественном пространстве разместили садово-парковую мебель, установили камеры видеонаблюдения и системы оповещения, обустроили входные группы.

Зимой в лесопарке можно кататься на лыжах, заниматься скандинавской ходьбой или просто гулять. На новогодних праздниках в парке побывало более пяти тысяч человек.

В «Авангарде» успели прогуляться 2,5 тысячи жителей Элестростали. В зеленой зоне обустроили дорожки и площадки из асфальтобетона, плитки и гранитного отсева, сделали эко-парковку, установили современные светильники и целые системы освещения. В парке есть детская и спортивная площадки, а также место для выгула питомцев. В лесопарке появилась безопасная горка для катания на тюбингах с удобным подъемом, а также новый павильон для проведения мастер-классов.

В прошлом году в Лобненском обустроили пешеходные дорожки из гранитного отсева, подготовили основание под велодорожку и парковку. Помимо детской и спортивной площадок там обустроили лыжные трассы. За новогодние праздники в общественном пространстве побывали порядка 2,5 тысячи любителей активного отдыха и прогулок.

Отметим, региональная программа «Парки в лесу» стартовала в 2021 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Так, власти региона планируют благоустроить 50 лесных территорий, 12 из которых уже открыли для посещения.

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