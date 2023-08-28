Подмосковье 28 августа 2023, 15:04 Более 10 тысяч человек посетили гала-концерт «Ночь Чайковского» в Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

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Гала-концерт «Ночь Чайковского» прошел в клинской усадьбе Демьяново 27 августа. Гостями вечера стали более 10 тысяч человек, о чем сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

«Ночь Чайковского» прошла в Подмосковье во второй раз. Художественным руководителем мероприятия выступил народный артист СССР Юрий Башмет.

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«Юрий Абрамович видит и чувствует важные запросы в современном культурном поле, все его проекты популярны у зрителей и находят невероятный отклик. Пройдет немного времени, и, я уверен, концерт вырастет до одного из самых масштабных событий не только в Подмосковье», — считает министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Для гостей подготовили световое и визуальное шоу, которые создали единую композицию с бессмертными произведениями Петра Чайковского.

«В этот раз концерт особенный, поскольку солистами выступили новоиспеченные лауреаты конкурса имени Чайковского с очень непростой программой», — сообщил Юрий Башмет.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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