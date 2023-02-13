Подмосковье 13 февраля 2023, 11:24 Более 10 тысяч человек посетили «Дни зимних видов спорта» в Подмосковье

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«Дни зимних видов спорта и русских забав» широко и весело прошли в Московской области — соревнования, игры и конкурсы провели более чем в 70 парках региона. По данным Министерства культуры и туризма Подмосковья, мероприятия посетили более 10 тысяч человек.

Жители и гости активно посещали снежные квесты, интерактивные программы и мастер-классы.

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Дискотеку для самых маленьких посетителей провели в парке Победы в Зарайске. Веселые анимационные программы, викторины и забавные соревнования, хоккей в валенках, шуточный конкурс «Борцы сумо» прошли в парке «Дулевский» в Орехово-Зуеве. Открытые секции и занятия по зимним видам спорта, семейный забег на коньках, тренировка по управлению казачьей шашкой состоялись в парке «Наташинские пруды» в Люберцах.

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Атмосферные и уютные чаепития, гонки на «ватрушках», катания с горок и другие зимние мероприятия были организованы в Подмосковье. Помимо этого, в муниципалитетах прошли лыжные заезды и хоккейные турниры дворовых команд.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти новости о любых культурных событиях, которые проводятся в Подмосковье.