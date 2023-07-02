Подмосковье 02 июля 2023, 13:00 Более 10 студентов «Воскресенского колледжа» получили красные дипломы

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Студенты «Воскресенского колледжа» получили долгожданные дипломы о среднем профессиональном образовании. При этом 11 из них получили выпускные документы с отличием.

Традиционно колледж ориентируется на запросы Воскресенских компаний и предприятий и готовит востребованных на рынке труда рабочих.

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«Диплом обяжет вас принимать решения самостоятельно, вы вступите в ту новую жизнь, где только вы будете решать, где только вы будете бороться за свое счастье», — сообщила директор «Воскресенского колледжа» Алла Лунина.

«Становитесь более квалифицированными специалистами на своей работе, и весь мир у вас будет впереди. Сначала рабочий, а потом мастер, потом начальник цеха, а потом, может быть, и директор крупного предприятия», — заявил глава округа Алексей Малкин.

Одна из выпускниц Маргарита Зуева сломала стереотип о том, как должен выглядеть автомеханик. Определиться с выбором будущей профессии юной красавице помог отец.

«Мы решили копаться с ним в машинах, он мне объяснял, и я такая — хочу понимать это, и начала все это изучать. Меня уже ждут, у нас сервис по типу таксопарка, но также мы принимаем и обычные клиентов. Уже два года я там», — рассказала Зуева.

Искренние слова благодарности в этот день звучали в адрес педагогов колледжа. Все годы учебы они делились опытом, наставляли, переживали за результат, а теперь с гордостью выпускают своих «птенцов» в большую жизнь.

«В каждого ученика нужно вложить сердце и душу, должна быть дисциплина, упорство, ну и знания», — сообщил преподаватель Дмитрий Филатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям отметил значимость развития системы профессионального образования в регионе. Так, в 2023 году в подмосковных колледжах появится еще 800 бюджетных мест.

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