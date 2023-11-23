Подмосковье 23 ноября 2023, 18:54 Более 10 стадионов оборудовали в Подмосковье с начала года Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Работы по оборудованию плоскостных спортивных сооружений, запланированные на 2023 год в Московской области, полностью завершены. Модернизация проводилась в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов рассказал, что в 2023 году обновили семь стадионов, установили две многофункциональные хоккейные площадки, две универсальные спортивные площадки, а также провели модернизацию тренировочной площадки на территории спортивной базы в Кратово.

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Так, всесезонная хоккейная площадка открылась в Лобне на улице Чехова. Она позволяет проводить тренировки и соревнования по хоккею и массовые катания на коньках. Площадь объекта составила 1,4 тысячи квадратных метров.

Кроме того, стадионы оборудованы в Протвине, Луховицах, Лобне, Домодедове, Подольске, Солнечногорске и Волоколамске. В состав каждого объекта входит поле с искусственным покрытием, круговые беговые дорожки и другое оборудование.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

«На следующий год планируется оборудование восьми футбольных полей, двух многофункциональных хоккейных площадок, двух универсальных спортивных площадок, а также „умной“ спортивной площадки в рамках федерального проекта „Бизнес-спринт“», — добавил Дмитрий Абаренов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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