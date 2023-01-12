Подмосковье 12 января 2023, 19:44 Более 10 спортивных объектов Подмосковья капитально отремонтируют в 2023 году

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В этом году в Московской области капитально отремонтируют 11 спортивных объектов. Спорткомплексы приведут в порядок в рамках соответствующей пятилетней программы.

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«В этом году обновление коснется четырех бассейнов — в Ступине, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Дмитровском городских округах, четырех стадионов — в Королеве, Коломне, Чехове и Богородском городском округе, двух спортивных комплексов — в Химках и Балашихе», — заявил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

В Ступине приведут в порядок спорткорпус с двумя залами и бассейном на улице Чайковского, в Наро-Фоминском округе — спорткомбинат «Строитель» в рабочем поселке Селятино, в Сергиево-Посадском — бассейн «Чайка» в городе Пересвет, в Дмитровском — бассейн «Бриз».

Также в Королеве будет обновлен стадион «Чайка» в микрорайоне Юбилейный, в Коломне — стадион «Авангард», в Чехове — стадион «Гидросталь», а в Богородском городском округе — ногинский стадион «Старт». В Химках будет отремонтирован спортивный комплекс «Юность» в Сходне, в Балашихе — спортивный комплекс «Орион» в микрорайоне Железнодорожный.

В этом же году завершится реконструкция спорткомплекса «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске — там оборудуют футбольное поле.

Отметим, до 2027 года включительно в регионе собираются отремонтировать 50 объектах спорта. Это 23 стадиона, 17 залов, восемь бассейнов и два ледовых катка. На эти цели предусмотрено более 10,9 миллиарда рублей из бюджета Московской области.

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