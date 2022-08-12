Более 10 СНТ в Подмосковье получат обновленные электросети до конца года

Модернизация электрических сетей пройдет в 13 СНТ Волоколамского городского округа. Энергетики планируют до конца года заменить 22 километра воздушных линий, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Работу проведет филиал компании «Россети Московский регион» — «Западные электрические сети». Замене подлежат провода в садоводческих товариществах, которые передали свои сети на баланс компании в 2020–2021 годах.

«Основные обращения жителей Подмосковья связаны с повреждением опор, обрывами проводов, отключением электроснабжения. Главные причины — изношенное оборудование и бесхозные ветхие сети, которые не переданы на баланс электросетевым организациям для их постоянного обслуживания. <…> Министерство энергетики Московсксой области рекомендует жителям и председателям СНТ передавать электрохозяйства из частных рук на баланс профильных квалифицированных электросетевых компаний», — отметил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Энергетики заменят алюминиевый провод на современный, более надежный и долговечный. Этот кабель более устойчив к повреждениям и неблагоприятным погодным условиям, сообщили в ведомстве.

На сегодняшний день энергетики заменили 14 километров проводов в восьми СНТ, еще в пяти работы планируют закончить к концу года.