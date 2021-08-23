Более 10 школ откроются в Подмосковье после капитального ремонта

В Московской области 1 сентября откроются 14 школ и семь детских садов после капитального ремонта. Об этом доложила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства региона.

«Что касается учреждений после капитального ремонта, у нас в этом году 1 сентября открываются 14 таких школ и семь детских садов», — рассказала она.

Отремонтированы школы на 6155 мест и детские сады на 1230 мест. При этом в предстоящем учебном году в Московской области откроются 22 новые школы, шесть детских садов и пять мини-садов — палисадиков. Средние учебные заведения рассчитаны на 20 тысяч учеников, новые детсады — на тысячу детей, а палисадики — на 515.

Один палисадик откроется в Балашихе, еще один — в Долгопрудном, три — в Ленинском городском округе.

«Во все 22 школы мы подобрали директоров, команды педагогов. Каждого директора мы прособеседовали — у каждого есть понимание, как организовать работу», — заметила Каклюгина.

Всего 1 сентября в регионе свои двери распахнут 1260 школ, почти 1400 детских садов, 40 колледжей и пять вузов, добавила министр.

Каклюгина отметила, что все линейки 1 сентября пройдут очно — на открытом воздухе. На них смогут присутствовать родители, при этом все меры безопасности будут соблюдать.

«У нас в этом году почти миллион школьников, а если быть точной, то 985 тысяч детей», — рассказала глава Минобразования Подмосковья.

Она напомнила, что 27 августа пройдет форум «Время образования». Он проводится совместно с Минпросвещения России. Начало — в 12:00, в интернете будет вестись прямая трансляция.