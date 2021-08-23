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    23 августа 2021, 10:50

    Более 10 школ откроются в Подмосковье после капитального ремонта

    Анастасия Аброськина, Наза Салех Захи

    В Московской области 1 сентября откроются 14 школ и семь детских садов после капитального ремонта. Об этом доложила министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства региона.

    Более 10 школ откроются в Подмосковье после капитального ремонта

    «Что касается учреждений после капитального ремонта, у нас в этом году 1 сентября открываются 14 таких школ и семь детских садов», — рассказала она.

    Отремонтированы школы на 6155 мест и детские сады на 1230 мест. При этом в предстоящем учебном году в Московской области откроются 22 новые школы, шесть детских садов и пять мини-садов — палисадиков. Средние учебные заведения рассчитаны на 20 тысяч учеников, новые детсады — на тысячу детей, а палисадики — на 515.

    Один палисадик откроется в Балашихе, еще один — в Долгопрудном, три — в Ленинском городском округе.

    «Во все 22 школы мы подобрали директоров, команды педагогов. Каждого директора мы прособеседовали — у каждого есть понимание, как организовать работу», — заметила Каклюгина.

    Всего 1 сентября в регионе свои двери распахнут 1260 школ, почти 1400 детских садов, 40 колледжей и пять вузов, добавила министр.

    Каклюгина отметила, что все линейки 1 сентября пройдут очно — на открытом воздухе. На них смогут присутствовать родители, при этом все меры безопасности будут соблюдать.

    «У нас в этом году почти миллион школьников, а если быть точной, то 985 тысяч детей», — рассказала глава Минобразования Подмосковья.

    Она напомнила, что 27 августа пройдет форум «Время образования». Он проводится совместно с Минпросвещения России. Начало — в 12:00, в интернете будет вестись прямая трансляция.