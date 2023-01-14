Подмосковье 14 января 2023, 22:57 Более 10 семей из Наро-Фоминска получило сертификаты на улучшение жилищных условий

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В Наро-Фоминске 11 молодых семей и одна многодетная с восемью детьми получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Теперь жители региона смогут покрыть часть расходов на покупку жилья за счет государства.

Арсен Аветисян воспитывает трех дочерей. Сейчас семья живет в деревне Тарашино, где есть только начальная школа. Из-за этого мужчине приходится возить старших детей в город.

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«Мы уже присмотрели дом в центре Наро-Фоминска площадью 65 „квадратов“ в районе железнодорожной станции. Жилье в городе позволит нам и расширить площадь, и школа у детей будет в пешей доступности», — заявил местный житель.

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Сергеевы живут в служебной квартире, которую отцу семейства Андрею предоставили как военнослужащему. Супруги собираются приобрести частный дом. Сертификата на покупку жилья не хватит, поэтому они потратят еще и материнский капитал.

«И совсем скоро у наших дочерей появится собственная комната. А вообще мы хотим еще детей», — сообщил Андрей Сергеев.

Отметим, региональная программа «Жилище» действует в Московской области до 2017 года. По ней супруги до 35 лет при покупке жилплощади могут рассчитывать на помощь от государства. При этом желанные квадратные метры должны находится обязательно в Подмосковье, а семью должны признать нуждающейся по Жилищному кодексу.

Также на размер социальной выплаты влияет наличие детей: семья получит не менее 35% от расчетной стоимости жилья и еще 5%, если родится ребенок в период реализации субсидии.

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