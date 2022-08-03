Более 10 самосвалов со строительным мусором проверили в Ленинском округе

Сегодня, 3 августа, в Ленинском округе сотрудники главного управления содержания территорий Московской области совместно с Минэкологии и природопользования МО и МВД России провели рейд по пресечению несанкционированной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов. Оказалось, что у четырех самосвалов не было необходимых документов.

«В ходе мероприятий проверено 13 большегрузных самосвалов, и у четырех отсутствовали необходимые документы для перевозки ОССиГ. В отношении нарушителей проводится проверка, по результату которой они будут привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. В результате действий представителей контрольно-надзорных органов был предотвращен сброс строительного мусора объемом более 60 кубометров», — пояснила руководитель главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Как рассказала Светлана Аипова, рейды проводятся на регулярной основе. С мая текущего года уже было проведено больше 40 проверок на выявление незаконной перевозки и сброса строительных отходов. Проверили 351 большегруз, изъяли и поместили на штрафстоянку 82 автомобиля. С начала 2022 года ликвидировано 83 стихийные свалки строительного мусора. Проверки будут продолжаться до осени.