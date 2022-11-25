Подмосковье 25 ноября 2022, 23:23 Более 10 предприятий в Ленинском округе получили региональную и федеральную поддержку в 2022 году

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За год в Подмосковье вдвое увеличилось количество предприятий, получающих региональные субсидии и кредитно-гарантийную поддержку. В Ленинском округе субсидии и гранты в этом году получили 13 предприятий.

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Субсидии на покупку нового оборудования и модернизацию производства в размере от 0,5 до 10 миллионов рублей в этом году получили шесть предприятий муниципалитета, занятых в сферах производства рекламы, строительно-монтажных работ и образовательной деятельности.

Еще три предприятия в Ленинском округе в сфере торговли и услуг оформили займы от 0,5 до двух миллионов рублей в Московском областном фонде микрофинансирования субъектов МСП. Два предприятия получили гарантии на кредиты общим объемом 90 миллионов рублей на пополнение оборотных средств в Московском областном гарантийном фонде.

Также одна компания получила специальный грант для молодых и социальных предпринимателей.

Кроме того, предприятию по производству средств личной гигиены «Хайдженик» в рамках поддержки импортозамещения был одобрен льготный займ на сумму 275 миллионов рублей из федерального Фонда развития промышленности.

«Объем муниципальных мер поддержки в этом году также увеличен до 2,5 миллиона рублей, субсидии предоставляются на конкурсной основе и позволяют предпринимателям частично компенсировать затраты на приобретение оборудования, аренду и коммунальные услуги», — отметил глава Ленинского округа Алексей Спасский.

Ранее зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева доложила губернатору Андрею Воробьеву, что мерами поддержки в этом году воспользовались свыше трех тысяч предпринимателей.

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