Подмосковье 11 января 2024, 14:46 Более 10 предприятий Лобни вошли во всероссийскую «Книгу почета» Unsplash

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В федеральный реестр «Всероссийская книга почета» внесли 11 компаний и организаций из Лобни. Формировать список успешных предприятий в России начали с 2008 года.

В список самых успешных вошли лобненские компании «Петромакс», «Упаковочные системы», «Делер НФ&БИ», «Звезда», «Камелия», «Металлпрофиль», «Магиссимо» и «Скола», а также агентство праздников Marinina kinder, сеть фитнес-студий Green fitness и сеть студий «Дом танца».

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В федеральный реестр «Всероссийская книга почета» включают наиболее успешные организации, предприятия, учреждения и индивидуальных предпринимателей страны. Формирование реестра осуществляется при участии государственных и муниципальных органов исполнительной власти.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу. Глава региона пообещал поддержку предприятиям в реализации проектов импортозамещения.

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