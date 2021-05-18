Более 10 подмосковных компаний представили свои разработки на выставке «Агрос-2021»

В «Крокус Экспо» открылась выставка технологий для животноводства и полевого кормопроизводства «Агрос-2021». Свои разработки на мероприятии представляют более 10 подмосковных компаний. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Выставка «Агрос-2021» открылась 18 мая и продлится до 21 мая.

«На выставке представлен широкий спектр технологий и оборудования по различным направлениям животноводства: племенное дело, корма, ветеринария и гигиена, технологии для полевого кормопроизводства. Ключевой темой выставки станет здоровье животных. В мероприятии принимают участие более 10 животноводческих компаний Московской области», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Среди представителей Московской области на выставке компании: «Колнаг», «Лафид», «Лейли Рус», ПТК «АйБиЭс», «Ренус Фрейт Логистик», «Ступинская ЭкоНива», Головной центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных и другие.

Всего свои разработки на выставке представляют почти 280 российских и иностранных компаний.

В ходе мероприятия проведут 56 деловых встреч с участием ведущих российских и международных экспертов.