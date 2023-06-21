Подмосковье 21 июня 2023, 10:34 Более 10 общественных организаций из Мытищ отправили гуманитарную помощь в зону СВО

Читать 360tv в

Более 10 общественных организаций собирают и отправляют гуманитарную помощьиз Мытищ в зону СВО. На базе одного из фондов открыт благотворительный счет.

«Мы объединили более 10 общественных и волонтерских организаций, оказывающих помощь бойцам СВО и мирному населению на новых территориях. Создали единый центр обработки заявок от наших бойцов. Предоставили 3 помещения для волонтерских организаций, занимающихся сбором помощи, плетением сетей», — рассказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Реклама

В апреле руководители администрации вместе с волонтерами побывали в зоне СВО. Они передали бойцам необходимое снаряжение, спецтехнику, весточки от родных и письма от школьников. Также гуманитарную помощь привезли жителям Мариуполя, роддому и детскому саду.

В городе открыт филиал Фонда «Защитники Отечества» и создан штаб поддержки семей военнослужащих.

«Оказываем дополнительные меры социальной поддержки семьям и военнослужащим за счет муниципального бюджета и муниципального жилищного фонда», — добавила Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Рузы с присвоением округу почетного звания населенного пункта воинской доблести.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».