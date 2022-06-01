Более 10 новых школьных лесничеств организовали в Подмосковье с начала года

Комитет лесного хозяйства и общеобразовательные учреждения Московской области в рамках совместного проекта создали в регионе 11 школьных лесничеств.

Занятия с детьми проводят специалисты ГКУ МО «Мособллес», Это профессиональные лесничие, которые на факультативной основе передают тонкости лесной науки молодому поколению.

«С начала года в Подмосковье появились 11 новых школьных лесничеств. Итого функционирует 158 объединений, в которых состоит 2830 детей. Экологическое просвещение школьников — важное направление работы в лесном хозяйстве региона. В каждом лесничестве на базе школы создаются классы, в которых проходят теоретические занятия по углубленному экологическому образованию. Но работа не ограничивается кабинетами. Ребята выезжают на практические занятия в лес и активно участвуют в работах по сохранению леса, субботниках, уходе за памятниками», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области Георгий Филимонов.

Школьные лесничества появились в Дмитровском, Клинском, Ногинском, Подольском, Талдомском и Московском учебно-опытном лесничествах ГКУ МО «Мособллес».

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов отметил, что школьные лесничества стали дополнительной нагрузкой для работников лесных хозяйств.

«Но, понимая важность и значимость подрастающего поколения в жизни леса, конечно, наши специалисты с удовольствием занимаются этой работой. Ведь каждый приглядывает себе молодого и увлеченного помощника. Ребята сажают с нами лес, помогают на субботниках, проводят разъяснительную работу среди своих сверстников, создают мини-питомники и разрабатывают свои проекты, в которых затрагивают актуальные темы по сохранению природных богатств региона», — поделился Баженов.

В период летних каникул школьные лесничества продолжат свою работу со школьниками — членами школьных лесничеств.

«Летом начинается практика. Ребята ухаживают за своими пришкольными питомниками, продолжают учёбу, но уже в формате экскурсий и выездных уроков. А самые активные забираются в отдаленные уголки Подмосковья и привозят оттуда материалы для своих исследований. Уже осенью в Подмосковье пройдет региональный слет школьных лесничеств и очередной этап Всероссийского конкурса „Подрост“, на которых каждому хочется выступить достойно как в команде, так и в самостоятельных дисциплинах. А для этого необходимо хорошо потрудиться. Ждем результатов», — добавил Олег Баженов.