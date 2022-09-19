Более 10 новых биотехнологических препаратов разработает резидент ОЭЗ «Дубна» к 2025 году | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 21:28 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Более 10 новых биотехнологических препаратов разработает резидент ОЭЗ «Дубна» к 2025 году

Читать 360tv в

Группа компаний «Рус Биофарм» провела экскурсию по своей производственной площадке в Дубне на биофармацевтическом заводе «ПСК Фарма». Мероприятие было приурочено к празднованию 10-летнего юбилея группы компаний. Также представители компании рассказали о планах на ближайшее будущее.

Реклама

«ПСК Фарма» является резидентом особой экономической зоны «Дубна». На предприятии разрабатывают и производят лекарственные препараты для терапии социально значимых заболеваний. В ближайших планах «ПСК Фарма» — стать компанией полного цикла, минимизировать зависимость российской фармотрасли от зарубежных производителей и увеличить объемы производства технологически сложных химических и биотехнологических препаратов.

Коммерческий выпуск лекарственных препаратов на заводе «ПСК Фарма» начался два года назад. Сейчас здесь работают семь производственных линий и выпускают девять лекарственных форм.

«Кажется, что 10 лет — это не так много, но то, как стремительно развивалась группа компаний и это предприятие, поражает. Эта площадка стала одной из ведущих и в особой экономической зоне, и в самом городе. А самое главное — она производит продукцию, которая очень нужна всем людям — жизненно важные препараты», — отметил президент торгово-промышленной палаты г. Дубна Владимир Бобров.

Владимир Бобров вручил руководителям ГК «Рус Биофарм» награду торгово-промышленной палаты за успехи в развитии бизнеса.

К концу года «ПСК Фарма» планирует начать производство 20 химических субстанций, а в четвертом квартале — запустить участок по производству биологических субстанций для биотехнологических препаратов.

«Сегодня важный день не только для компании, но и для нашего города. Я выражаю огромную благодарность руководству группы компаний за то, что они выбрали Дубну и нашу особую экономическую зону для того, чтобы разместить свое производство, чтобы сотрудники — как дубненцы, так и приехавшие в Дубну и ставшие дубненцами целыми семьями — работали здесь на благо нашей страны», — поздравил глава городского округа Дубна Сергей Куликов.

В ближайшие 10 лет «ПСК Фарма» планирует значительно увеличить ключевые показатели, ожидая десятикратный рост как оборотов, так и количества препаратов в портфеле.

«В первую очередь, мы планируем продолжить инвестировать в собственное развитие и расширение портфеля выпускаемых препаратов. В ближайшие три-четыре года объем инвестиций составит порядка пяти миллиардов рублей. Эти средства будут потрачены на разработку и регистрацию новых продуктов, а также запуск новых производственных линий», — рассказал президент ГК «Рус Биофарм» Сатия Карм Пуния.

Также важной целью компании является лидерство на рынке биофармацевтических лекарственных препаратов России и стран СНГ.

«Вторым стратегически важным направлением развития для нас являются биотехнологии. Эта крайне непростая область в плане регуляторики и организации технологического процесса, но именно такие препараты особенно востребованы на рынке и необходимы нашим гражданам. На сегодняшний день в нашем портфеле 4 зарегистрированных биотехнологических препарата, к 2025 году мы планируем увеличить это количество до 15», — сказала генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о субсидиях для бизнеса по франшизе.

0 0 0 0 0 0