Подмосковье 30 августа 2023, 15:00 Более 10 незаконных строений снесут в Солнечногорске к концу года Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Администрация Солнечногорска продолжает работы по выявлению незаконных построек. Специалисты уже снесли три объекта с начала года. Еще 12 строений демонтируют к декабрю.

Недавно снесли незаконно построенный магазин в деревне Лыткино. Решение о демонтаже самостроя принял суд.

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«Эта работа способствует улучшению архитектурно-градостроительного облика городского округа Солнечногорск, повышению безопасности и комфортности населенных пунктов», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Всего с 2017 года в округе выявили 346 недостроенных объектов, из которых 142 уже снесли и более 70 привели в порядок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе появились мобильные бригады для ремонта детских площадок. По его словам, нововведение ускорит благоустройство дворов.

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