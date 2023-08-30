30 августа 2023, 15:00
Более 10 незаконных строений снесут в Солнечногорске к концу года
Администрация Солнечногорска продолжает работы по выявлению незаконных построек. Специалисты уже снесли три объекта с начала года. Еще 12 строений демонтируют к декабрю.
Недавно снесли незаконно построенный магазин в деревне Лыткино. Решение о демонтаже самостроя принял суд.
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«Эта работа способствует улучшению архитектурно-градостроительного облика городского округа Солнечногорск, повышению безопасности и комфортности населенных пунктов», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.
Всего с 2017 года в округе выявили 346 недостроенных объектов, из которых 142 уже снесли и более 70 привели в порядок.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе появились мобильные бригады для ремонта детских площадок. По его словам, нововведение ускорит благоустройство дворов.
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Солнечногорск
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