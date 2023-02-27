Подмосковье 27 февраля 2023, 10:40 Более 10 мостов и путепроводов отремонтируют в Подмосковье за год

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Капитальный ремонт 10 мостов продолжается в городских округах Подмосковья — об этом сообщили в Минтрансе региона. Работы по еще трем адресам начнутся в течение года.

При наступлении подходящей погоды планируется завершить работы на пешеходном мосту в Истре, на мосту в Орехово-Зуеве и путепроводе в Серпухове.

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«Также в этом году начнем капитальный ремонт еще трех искусственных сооружений — перехода через реку Клязьму в Мытищах, путепроводов через железнодорожные пути на улице Федотовской в Воскресенске и на Пятницком шоссе в Истре», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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До конца года капитально отремонтируют 13 мостов и путепроводов в 12 муниципалитетах. Это улучшит проезд для 150 тысяч водителей.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что путепроводы над железной дорогой построят в Апрелевке, Опалихе, Аникеевке и поселке Быково к концу 2024 года. Это важные для региона проекты, задача которых — ликвидировать пробки на ж/д переездах.