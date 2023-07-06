Подмосковье 06 июля 2023, 14:42 Более 10 молодых ученых из Химок получат социальную ипотеку в 2023 году

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Сертификаты на социальную ипотеку получат 12 молодых ученых из Химок. Конкурсный отбор прошли специалисты Научно-производственного объединения имени Лавочкина и «Энергомаш».

По сообщению пресс-службы администрации Химок, в дополнительный список молодых ученых и специалистов, которые могут быть включены в программу губернатора Московской области «Социальная ипотека», вошли еще четыре сотрудника «Энергомаша» и один работник Научно-производственного объединения имени Лавочкина.

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«Социальную ипотеку получат 28 молодых ученых и 29 уникальных специалистов, работающих в научных организациях и на промышленных предприятиях Московской области. Таким образом, общее число получателей льготного жилья по программе „Социальная ипотека“ среди указанных категорий с момента старта программы в 2016 году вырастет до 706 человек», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Выдачу сертификатов планируют провести в августе. Программа направлена на поддержку людей самых востребованных специальностей: педагогов, медиков, тренеров, ученых и уникальных специалистов. Регион оплачивает полную стоимость жилья, а участник программы — только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным посетили Научно-производственное объединение имени Лавочкина в Химках. Тогда специалисты и попросили расширить условия для получения социальной потеки молодыми учеными.

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