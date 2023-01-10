Подмосковье 10 января 2023, 22:55 Более 10 многоквартирных домов Краснознаменска капитально отремонтировали в 2022 году

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В 2022 году в Краснознаменске капитально отремонтировали 13 многоквартирных домов. В двух из них привели в порядок кровлю, в пяти — фасады, в четырех — инженерные системы, а в семи заменили лифты.

В Подмосковье реализуется программа по капремонту, в которую включили более 44 тысяч многоквартирных домов. Их планируют привести в порядок до 2049 года.

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«В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 16 тысяч домов, из них в 2022 году на территории Московской области капитально отремонтировано 3 849 домов. На сегодня улучшены жилищные условия у трех миллионов жителей области», — заявил министр регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский.

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Помимо ремонта фасадов, кровель, замены внутренних инженерных систем в многоквартирных домах региона приводят в порядок подвалы, фундаменты, устанавливаются общедомовые коммунальные счетчики и меняются устаревшие лифты.

За работами следят эксперты «Управления технического надзора капитального ремонта». При необходимости жители домов могут обратиться к руководителям Центра управления проектов фонда по конкретной территории и направлению работ. Ознакомиться с адресами домов, которые будут модернизировать, можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта.

Отметим, Краснознаменск — город в Московской области со статусом закрытого административно-территориального образования.

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