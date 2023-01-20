Подмосковье 20 января 2023, 19:51 Более 10 многоквартирных домов капитально отремонтировали в Молодежном округе в 2022 году

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В городском округе Молодежный МинЖКХ капитально отремонтировало 11 многоквартирных домов в 2022 году. Об этом сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

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Министр уточнил, что в ходе работ были отремонтированы кровли в трех многоквартирных домах, фасады — в четырех МКД, внутренние инженерные системы обновили в 10 МКД.

«На территории Московской области реализуется самая масштабная по объему программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Российской Федерации. Планы капремонта рассчитаны до 2049 года. В программу включено более 44 тысяч жилых многоквартирных домов. В Подмосковье с 2014 года в рамках программы капитального ремонта произведен ремонт 16 тысяч домов», — отметил Антон Велиховский.

Он добавил, что в 2022 году в регионе капитально отремонтировали 3849 домов.

Ознакомиться с адресной программой капремонта МКД жители Подмосковья могут на интерактивной карте Фонда капитального ремонта.

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